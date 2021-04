Zanetti: “Grande vittoria”. E ringrazia l’Inter per la patch della Pupi

Nella gara contro il Verona la squadra nerazzurra ha indossato una targhetta gialla sulla maglia per i venti anni della Fondazione

L'ultima volta che in ballo c'era uno scudetto lui era là in mezzo. Javier Zanetti ha vinto da giocatore l'ultimo scudetto vinto dall'Inter e oggi, dopo dieci anni, potrebbe vincere il suo primo scudetto da vicepresidente. Durante le partite è sempre in tribuna, a fianco agli altri dirigenti.

Stringe tra le mani la sua bottiglietta d'acqua benedetta porta fortuna e se ne sta lì a soffrire con chi gioca e con chi tifa. Anche oggi era in tribuna in una giornata particolare per la sua Fondazione. L'Inter è scesa in campo con la patch gialla che festeggia i venti anni della Pupi. E dopo la vittoria ha festeggiato i tre punti della squadra nerazzurra e ha ringraziato i giocatori che l'hanno indossata.