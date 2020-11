Inter, Vezzoni compie 19 anni: aggregato alla Prima Squadra, Conte gli regalerà l’esordio?

Franco Vezzoni compie oggi 19 anni: il centrocampista argentino della Primavera dell’Inter, arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2018 proveniente dal Club Deportivo Atalaya, festeggia così il suo terzo compleanno in Italia.

Sbarcato a Milano con l’etichetta di centrocampista centrale con le caratteristiche di regista, Vezzoni è stato inizialmente “pacheggiato” nella formazione Berretti, senza tuttavia regalare prestazioni degne di nota. La scorsa stagione, con l’approdo in Primavera, arriva la svolta: il tecnico Madonna lo trasforma in esterno a tutta fascia nel 3-5-2, si a destra che (principalmete) a sinistra, e l’argentino ripaga la fiducia collezionando 19 presenze tra campionato e Youth League, prima dello stop alle competizioni a causa della pandemia di Covid-19.

Rimasto in Primavera anche in questa stagione, da fuoriquota, Vezzoni è stato più volte aggregato alla Prima Squadra di Antonio Conte, finendo per essere convocato per la prima volta in occasione del derby del 17 ottobre.