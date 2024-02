EDICOLA / CdS: Juve perde con Udinese, Inter via libera. Ed ecco Taremi

"Via libera". "La Juve perde uno a zero con l'Udinese. Un altro Lautaro spinge l'Inter verso lo scudetto". Questo il titolo principale del Corriere dello Sport che parla della sconfitta della squadra di Allegri: "L'argentino Giannetti, stesso nome di Martinez, condanna l'allenatore. Inzaghi vede la stella, è a più sette dai bianconeri con una gara in meno".