GdS – Portiere, l’Inter aveva le idee chiare: il prescelto era Vicario. Sommer…

I nerazzurri si godono le parate dello svizzero, ma l'uomo indicato per sostituire in estate Onana era un altro

L'Inter si gode le parate di Yann Sommer, decisivo mercoledì sera contro la Real Sociedad. Il portiere svizzero, tuttavia, non era la prima scelta dei vertici nerazzurri per sostituire Onana, finito in estate al Manchester United.