Onana: “Non abbiamo vinto per colpa mia. Devo dimostrare molto ai tifosi United”

Serata da incubo per André Onana , protagonista in negativo nella sconfitta del suo Manchester United sul campo del Bayern Monaco per 4-3. Nello specifico, l'ex portiere dell'Inter si è fatto beffare malamente sul tiro tutt'altro che irresistibile di Sane, spalancando di fatto le porte al successo dei bavaresi.

Al termine del match, l'estremo difensore camerunense si è preso tutte le responsabilità del ko ai microfoni di TNT Sports: "Un risultato difficile da analizzare. Abbiamo iniziato molto bene, ma dopo il mio errore abbiamo perso il controllo del gioco. È una situazione difficile per noi e soprattutto per me perchè sono il responsabile di questa sconfitta, non abbiamo vinto per colpa mia. Sono felice per il lavoro della squadra, dobbiamo andare avanti. Questa è la vita di un portiere: se oggi non abbiamo vinto è per colpa mia.