Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza i passi falsi di Juve e Milan nell'ultimo turno di campionato. "Tutti per l’Inter. Il weekend che conduce alla Champions ha riservato a Inzaghi solo buone notizie, almeno sul fronte domestico. La Juve ha alzato bandiera bianca e il Milan si è suicidato a Monza. E nella ripresa, dopo un’estenuante e formidabile rincorsa con un uomo in meno per la sciocca espulsione di Jovic, è crollato di schianto proprio alla fine. Una sconfitta brutale. La faccia di Ibrahimovic, in tribuna, vale più di mille parole. E da oggi, manco a dirlo, Pioli tornerà sul banco degli imputati".