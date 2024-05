Inter, vincere col Sassuolo per inseguire altri tre record

Un match decisivo per il Sassuolo, ma i campioni vogliono onorare il campionato sino in fondo provando a vendicare l’unico ko in campionato

Matteo Pifferi Redattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 08:46)

L'Inter scenderà in campo questa sera al Mapei Stadium con l'obiettivo di vincere per onorare lo scudetto già vinto ma anche per cercare di aggiungere altri record ad un'annata storica.