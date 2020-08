TS – Inter, quella con lo Shakhtar è la vittoria di Conte. “Di fronte a Steven Zhang…”

“L’Inter conquista la finale di Europa League, 21 anni dopo il Parma, ultima italiana a esserci riuscita. Un traguardo per i nerazzurri, certo, ma anche un bene per il calcio italiano che per troppo tempo si è cullato nella miope giustificazione che questa Coppa fosse più una seccatura che un privilegio: la volpe e l’uva”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla vittoria per 5-0 dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk che vale l’accesso alla fine di Europa League.

VITTORIA DI CONTE

“Quella contro lo Shakhtar, però, va archiviata come la vittoria di Antonio Conte che, di fronte a Steven Zhang, ha preparato una gara tatticamente e psicologicamente perfetta e ha conquistato la sua prima finale da allenatore”, commenta il quotidiano che evidenzia come il tecnico abbia studiato alla perfezione la partita, togliendo fiato ai trequartisti degli ucraini e occupando gli spazi nella maniera giusta con un pressing organizzato. “Dovrà sudarsela eccome, il Siviglia, la sesta Europa League da mettere in bacheca”, chiosa Tuttosport.