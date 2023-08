Inizio di stagione positivo per l'Inter che, dopo aver battuto il Monza all'esordio, supera anche il Cagliari. Per i nerazzurri 2 successi nelle prime giornate di campionato per il quinto anno consecutivo. Un filotto storico per il club interista, come confermato dai dati Opta: "L'Inter ha vinto ciascuna delle prime due gare di un campionato di Serie A per cinque stagioni di fila per la prima volta nella sua storia. Scintilla".