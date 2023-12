Inter con Wishraiser: una nuova raccolta fondi per i progetti del CSI di Milano

La campagna, che ha preso il via su www.wishraiser.com/inter, si concluderà l'11 febbraio 2024. I partecipanti che contribuiranno attraverso una donazione avranno l'opportunità unica di vincere un'esperienza indimenticabile: volare a Milano e assistere ad un match di Champions League dal primo anello rosso. Riceveranno infatti due biglietti, per assistere alla partita da un punto di vista privilegiato con accesso alla sala Hospitality “Hall of Fame”. Ma non finisce qui: il fortunato estratto avrà anche l'opportunità di effettuare una visita esclusiva della sede della società guidata da una Legend nerazzurra.

Tutti coloro che effettuano una donazione a favore di CSI MILANO otterranno in cambio premi esclusivi: dalle visite alla Trophy Room, accessi alle zone esclusive dello stadio, incontro con i giocatori, maglie autografate dai campioni dell'Inter e tantissimo altro. Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere al match degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League dell'Inter a San Siro dal primo anello rosso con accesso all'area Hospitality "Hall of Fame" dello Stadio e visita alla sede dell’Inter con una Legend nerazzurra.

L'impegno dell'Inter nel sostegno alle attività del CSI sul territorio di Milano riflette un profondo senso di responsabilità sociale, ponendo l'accento sulla valorizzazione dello sport in zone del milanese con maggiore bisogno di supporto.

Mario Salsano, CEO e co-founder di Wishraiser, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con l'Inter per il secondo anno consecutivo in questa iniziativa a sostegno dei progetti di integrazione del Centro Sportivo Italiano di Milano. Questa continuità dimostra l'impegno costante e l'attenzione che l'Inter dedica ai temi dell'integrazione sociale attraverso lo sport sul proprio territorio. Come Wishraiser ci impegneremo a coinvolgere tantissimi tifosi e appassionati in questa iniziativa al fine di generare un impatto sociale significativo supportato i progetti di CSI Milano”.

(Fonte: Inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.