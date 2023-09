Inter Women, Bugeja: “Questa maglia significa tanto. Mi è sempre piaciuto Milito”

Haley Bugeja, attaccante classe 2004 dell'Inter femminile, si è raccontata all'interno del MatchDay Programme: "Ho iniziato a giocare a calcio seguendo le orme di mio fratello e di mio padre. Uno dei momenti più belli trascorsi in campo è stato sicuramente il mio esordio in Serie A con il Sassuolo nel match contro il Napoli, quasi 4 anni fa. È stato importante perché è stato come raccogliere i frutti di tanto lavoro".