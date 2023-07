Inter Women, UFFICIALE: rinforzo per l’attacco, presa la maltese Haley Bugeja

Operazione in entrata per l'Inter Women: la formazione femminile nerazzurra si è assicurata le prestazioni di Haley Bugaja, attaccante classe 2004, prelevata dalle americane dell'Orlando Pride. L'annuncio è stato dato direttamente dal club statunitense con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

Già nel giro della Nazionale maggiore di Malta, con cui ha già realizzato 6 reti in 12 presenze, Bugaja si è già messa in mostra nel campionato italiano, avendo indossato per due stagioni la maglia del Sassuolo tra il 2020 e il 2022.