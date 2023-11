La sfida della Serie A Femminile tra Juventus e Inter si disputerà domenica 19 novembre alle 16:00 allo stadio di Biella e verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2 e in streaming su DAZN.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.