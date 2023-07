Inter Women, UFFICIALE: Ieradi nuovo Head of Football, Bonomi direttore sportivo

Cambi al vertice della sezione femminile del club nerazzurro: Ierardi prende il posto di Ilaria Pasqui come responsabile

FC Internazionale Milano è lieta di comunicare che Marco Ieradi assumerà il ruolo di Head of Women Football, precedentemente ricoperto da Ilaria Pasqui.

A Marco Ieradi va l'in bocca al lupo del Club per il suo incarico. A Ilaria Pasqui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni.