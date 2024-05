Ultimo impegno della stagione in campo con festa all’Arena alle ore 15 per l’Inter Women . Ecco le iniziative della squadra nerazzurra in occasione della festa della mamma: "Ecco allora che all’Arena sarà presente un fotografo speciale immortalerà tutte le mamme e i figli presenti allo stadio: le foto più belle saranno poi pubblicate sui canali ufficiali nerazzurri (per accedere all’impianto basta registrarsi al link che si trova sul sito dell’Inter, l’ingresso è gratuito).

Inoltre fin dal pre-partita saranno organizzate attività di intrattenimento, le due squadre saranno accompagnate in campo dai 23 bimbi provenienti dall’ Inter Academy Toronto e dagli Inter Club, all’intervallo verranno organizzati dei momenti di gioco in cui sarà possibile entrare in campo per un’attività esclusiva e saranno presenti i bambini in occasione dell’attività "TifoPositivo”".