L'Inter si prepara a entrare in una nuova era. Come riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, Steven Zhang, presidente nerazzurro, nei prossimi giorni firmerà con il fondo USA Pimco l'accordo per un prestito da 420/430 milioni di euro, che permetteranno al numero uno interista di chiudere la pratica con Oaktree e avviare un nuovo percorso che, stando a Il Sole, potrebbe presto portare a un cambio di proprietà.