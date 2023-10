Inter Women, contro la Roma arriva il primo KO stagionale: 2-0 il risultato

Le giallorosse schiacciano l'Inter in difesa, ma le nerazzurre riescono a distendersi al 40', quando Karchouni arriva al tiro da fuori area, senza però inquadrare la porta. La ripresa inizia con un'Inter più vivace, che prova a rendersi pericolosa soprattutto sulle fasce: al 49' Merlo si inserisce servita da Cambiaghi e colpisce il palo lontano della porta di Korpela. Passano cinque minuti e Sønstevold crossa da sinistra in modo pericoloso per Cambiaghi, ma l'attaccante non trova la deviazione vincente. Dopo un inizio convincente dell'Inter, la Roma riprende il controllo del pallone collezionando occasioni per il raddoppio: prima Haavi si accentra per il tiro da sinistra senza però trovare la porta, poi Kumagai al 65' colpisce la traversa di testa. Si tratta del preludio al secondo gol giallorosso, segnato da Giacinti un minuto più tardi con un grande movimento sul primo palo dopo il cross della neo entrata Viens. Cinque minuti più tardi la Roma va vicina al tris con Viens, che arriva per prima sulla respinta di Cetinja dopo il tiro di Greggi ma calcia altissimo. I cambi offensivi di Rita Guarino per alzare il baricentro dell'Inter vivacizzano l'attacco nerazzurro: al 77' Ajara Njoya guida un contropiede pericolosissimo, poi Bugeja da sinistra serve Thøgersen. Il tiro della danese diventa un assist per Simonetti, che viene murata dall'uscita provvidenziale di Korpela. All'84' Bugeja e Ajara Njoya calciano quasi in contemporanea dal centro dell'area: Korpela risponde con una grande parata. Nel finale c'è tempo per uno straordinario intervento difensivo di Merlo, che anticipa Viens impedendole una facile conclusione. Ora le ragazze di coach Rita Guarino torneranno in campo sabato 21 ottobre per affrontare il Napoli allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni.