Zanetti celebra Supercoppa Inter: “Continuiamo così. Lasciamo parlare il campo”

Il vice presidente indica la strada da seguire per andare avanti nel percorso che la squadra ha intrapreso: scacciando via le polemiche

Una porta in faccia alle polemiche sulla gestione degli arbitri che ha scaldato l'ambiente attorno all'Inter nelle ultime settimane e pure stasera in finale di Supercoppa. Javier Zanetti, con una sola frase, si complimenta con gli uomini di Inzaghi per la vittoria e tiene dritta la barra perché la strada, fino alla fine della stagione, è ancora lunga e si può contare solo sulle proprie forze. Da ex capitano nerazzurro lo sa benissimo.