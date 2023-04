Inter, Zazzaroni: “Post-Inzaghi? Non vedo soldi. Cambiare ora è da deficienti”

Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato così del momento negativo dell'Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Io non mi spiego quello che succede all'Inter, per me è una delle squadre che gioca meglio in Italia e che crea di più: sabato poteva fare 5 gol. Ma l'Inter non ha mai subito l'avversario, ma è una squadra che non ha linearità: in Champions per me non meritava di passare ed è passata, in campionato non meritava 10 sconfitte ma le ha.