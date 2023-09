Inter, Inzaghi non cambia: con la Fiorentina gli stessi titolari delle prime due partite

"L'undici titolare all’insegna della continuità, almeno fino a quando i primi tour de force stagionali non rimescoleranno le carte. In casa Inter nelle prime due partite di campionato Simone Inzaghi ha scelto di andare sul sicuro e lo farà anche domani contro la Fiorentina, a caccia del bottino pieno nell’ultimo match prima della sosta. Un usato sicuro che - salvo imprevisti - sarà la base di ripartenza anche nel derby contro il Milan del 16 settembre, sfida di cartello che precederà l’arrivo della Champions e inaugurerà i temibili cicli di partite ogni tre giorni". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle probabili scelte di formazione di Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina.

Si va verso la conferma della formazione titolare di Inter-Monza e di Cagliari-Inter, con Sommer e Thuram come unici due acquisti in campo dal 1'. "Del resto l’esempio vincente del turnover scientifico eseguito l’anno scorso nel finale di stagione rappresenta un dolce ricordo, soprattutto sul piano dei risultati, e può diventare un caso di scuola per puntare sia alla seconda stella sia a fare strada in Europa. Dopo il derby ci sarà un ampio coinvolgimento dei nuovi, a partire da chi scalpita di più, tra cui Frattesi e Arnautovic: il primo può far rifiatare Mkhitaryan, il secondo punta a insidiare Thuram in attacco. In più il ritorno della Champions richiederà anche esperienza internazionale e uomini pronti, fronte su cui potranno risultare utili pedine già rodate come Pavard, Cuadrado, Sanchez e lo stesso Arnautovic. Di fatto è solo questione di tempo prima che Inzaghi cominci a dare fondo all’organico, dove figurano a disposizione almeno due elementi per ogni singolo ruolo di fronte a un’annata ricca di impegni", commenta il CorSport.