Inter, zero margini per Carlos Augusto a destra. Bastoni? Contro l’Udinese…

Antivigilia in casa Inter della sfida di campionato contro l'Udinese. E tra oggi e domani Simone Inzaghi, vista l'emergenza in difesa, dovrà valutare con attenzione quali scelte operare: "Contro l’Udinese, nel caso Cuadrado non dovesse dare garanzie per partire dall’inizio, dovrebbe toccare ancora a Darmian spostarsi sulla fascia, mentre Bisseck farebbe il braccetto di destra in difesa. Poi è chiaro che, comunque, il colombiano giocherà uno spezzone. È possibile anche che si scelga di preservarlo in vista del match con la Real Sociedad di martedì 12.

Non sembrano esserci margini, invece, per uno spostamento da sinistra a destra di Carlos Augusto, che, come a Napoli, anche contro i friulani appare destinato a fare il braccetto mancino. Bastoni, infatti, sabato tornerà a disposizione, ma anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato e soltanto oggi si rivedrà in gruppo, magari nemmeno completamente. Insomma, a meno di sorprese, si accomoderà in panchina, per poi entrare nella ripresa, in modo da essere (più) pronto per la Champions", scrive il Corriere dello Sport.