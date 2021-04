Repubblica – Inter, Zhang non vede l’ora di tornare. Per avere la certezza…

Con la vittoria a Bologna l'Inter allunga in classifica. Intanto il presidente nerazzurro non vede l'ora di tornare per lo sprint finale

Gianni Pampinella

Serviva una vittoria per approfittare del passo falso del Milan e allungare in vetta. In una partita non semplice, complice il rientro di molti nazionali, l'Inter è uscita da Bologna con 3 punti fondamentali. Il traguardo è sempre più vicino, ma come ha sottolineato Antonio Conte, mancano ancora dieci partite, 30 punti in palio.

"Al Dall’Ara la squadra di Antonio Conte potrebbe avere definitivamente offuscato gli ultimi sfocati miraggi tricolore di Milan e Juventus. Per avere la certezza di tornare campioni dopo 11 anni ora ai nerazzurri bastano 19 punti in 10 gare, ammesso che le inseguitrici vincano sempre. Pochi, considerando il ritmo furioso dell’avanzata della squadra costruita da Steven Zhang che non vede l’ora di tornare in Italia per godersi lo spettacolo", sottolinea Repubblica.

(Repubblica)