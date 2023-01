Inter, anche Zhang volerà a Riad. Convocati Supercoppa, Inzaghi ha già deciso

La decisione del tecnico nerazzurro sulla lista dei calciatori che voleranno in Arabia Saudita: Zhang cerca il 4° trofeo

Ci sarà anche Steven Zhang a Riad. Il presidente dell'Inter partirà con la squadra sul charter in direzione Arabia Saudita, dove mercoledì andrà in scena la sfida di Supercoppa contro il Milan.

"Non vuole perdersi l’occasione di stare vicino alla squadra, nella speranza di conquistare il quarto trofeo della sua era".

Già definita la lista dei convocati: come riferisce La Gazzetta dello Sport, saliranno i calciatori della rosa sull'aereo che porterà in nerazzurri a Riad nella giornata di domani, compresi Handanovic, Brozovic e Lukaku, che non parteciperanno al match contro il Verona.