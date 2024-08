"Zielinski ieri ha ultimato il lavoro personalizzato alla Pinetina, durante il secondo dei due giorni di riposo concessi da Inzaghi al resto della squadra. Insieme all’ex Napoli anche gli altri due infortunati Buchanan (che ne avrà ancora per un paio di mesi) e De Vrij. Il recupero dell’olandese - che si era fermato per un problema alla coscia nell’amichevole con l’Al Ittihad a Monza - procede a buon ritmo: il rientro in gruppo è previsto per l’inizio della prossima settimana, in tempo per la partita con l’Atalanta del 30 agosto a San Siro", aggiunge Gazzetta.