Inter, riparte la caccia alla zona Champions: arriva la Lazio, le quote dei bookies

Gianni Pampinella Redattore

Un incontro diventato ormai sinonimo di lotta per l’Europa, al quale le due contendenti arrivano con umori speculari. Da un lato, c’è infatti un’Inter che in una settimana ha centrato la qualificazione in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia, oltre ad aver ritrovato il successo in campionato. Dall’altro, una Lazio reduce dallo stop interno con il Torino dopo un periodo assai brillante, che resta comunque stabilmente in seconda piazza.

Sette punti dividono le due compagini in classifica, i nerazzurri ricuciranno lo strappo o saranno gli ospiti ad allungare? Per i traders, i pronostici parlano a favore dei padroni di casa.

Riportato il motore a pieni giri dopo parecchie settimane di andatura a rilento, Lautaro e compagni puntano a un’affermazione di peso contro una diretta concorrente per uno dei posti-Champions dietro al Napoli capolista. Secondo Betclic, l’inerzia è dalla parte dei milanesi, dati a 1.81 per la vittoria (a 1.80 su Sisal). A 4.43, invece, la quota di un colpo grosso laziale, mentre il pari è a 3.67. Non sembra in ogni caso prospettarsi una gara ricca di gol, dal momento che l’Under 2.5 è indicato a 1.73, contro il 2.00 dell’Over 2.5.

Poco più di un anno fa la decisero… i difensori - Il 9 gennaio 2022, data dell’ultimo incrocio al Meazza tra Inter e Lazio, Alessandro Bastoni e Milan Škriniar firmarono il 2-1 finale, con la rete di Ciro Immobile per gli ospiti. La ripetizione del risultato è quotata a 9.75 da Betclic.

Immobile scalpita, Lukaku ha ancora fame - Due degli attaccanti più temibili per le difese della Serie A si preparano a trovarsi faccia a faccia in un confronto ricco di significati per entrambi. Per Ciro Immobile potrebbe essere l’occasione del rientro dal primo minuto e, per Betclic, un suo timbro è a quota 3.25. Il belga, dopo la doppietta di Empoli, cerca continuità di rendimento e soprattutto di gol, che Betclic indica a 2.50.

Quota 2.75, invece, per l’altra metà della “Lu-La”, Lautaro Martínez. La rottura del lungo digiuno di Edin Džeko, che da ex-romanista potrebbe sentire aria di derby, è data a 3.25. Hanno “punito” l’Inter spesso e volentieri: Sergej Milinković-Savić e Felipe Anderson arrivano a Milano per ripetersi e la rete per loro è quotata rispettivamente a 6.00 e 5.00. Attenzione alta anche per il cecchino Luis Alberto, a 6.50, e per Federico Dimarco, decisivo in Coppa Italia contro la Juventus e dato a 8.50.