Castellammare di Stabia, 28 novembre 2024 – Svelati i primi premiati della terza edizione dell’International Sport Film Festival, in programma sino a sabato a Castellammare di Stabia (149 pellicole in concorso, 36 in finale). Il cortometraggio “From the Second Tier to the Second Star”, con protagonista il terzino dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio Federico Dimarco, ha vinto il premio “Best Web Production”, ovvero al miglior lavoro realizzato e distribuito esclusivamente per il web e social media.