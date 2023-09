Non c’è Inter senza Lautaro: settima gara consecutiva. Inzaghi non rinuncia al Toro

Dopo la vittoria di Empoli, con il grande gol di Dimarco, l'Inter scenderà in campo questa sera con il Sassuolo alla ricerca della sesta vittoria consecutive. Per farlo Inzaghi si affida ancora una volta a Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter dovrebbe far coppia con Thuram.

"Non c’è Inter senza Lautaro. L’argentino stasera giocherà la settima gara consecutiva da titolare: mai Inzaghi ha rinunciato a lui dal primo minuto. Arriverà anche il giorno di una sua panchina iniziale, chissà, magari già sabato a Salerno. Ma il Toro è troppo importante per pensare di poterne fare a meno adesso, a San Siro, davanti alla sua gente, con un progetto di fuga in classifica fisso nella testa. E allora sarà ancora Lautaro con Thuram. L’argentino viaggia alla media di un gol a partita, sia in campionato sia in Champions. A Empoli è apparso un po’ giù di corda. Mai fidarsi, penserà il tecnico del Sassuolo Dionisi. E farà bene. Lautaro è un problema per gli altri. E una risorsa per l’Inter. Magari, una risorsa per sempre", scrive La Gazzetta dello Sport.