"Stazione di servizio in via di Santa Cornelia, cinquecento metri dal centro sportivo di Formello. Marzo 2016. All’interno del bar, seduto su uno sgabello, c’è Simone Inzaghi, allenatore della Primavera della Lazio. È l’ora di pranzo, sta mangiando un panino e sfoglia il Corriere dello Sport-Stadio. Lo salutiamo e comincia a raccontare. «Vengo dall’aeroporto di Fiumicino, appena rientrato da Madrid. Mi ha ospitato il Cholo, volevo studiare i suoi metodi di lavoro. Ho seguito due allenamenti al Majadahonda, il centro sportivo dell’Atletico, e ho visto la partita al Metropolitano. Uno spettacolo e che intensità in allenamento. Oh... non scrivere niente, non ho avvertito Tare, in società non lo sanno»", si legge sul CorSport.