"Una difesa di ferro (13 gol incassati, la migliore in Europa) gli ha permesso di totalizzare 75 punti (24 vittorie su 28) e creare il vuoto, ipotecando la seconda stella. Il progetto di fuga faceva capolino nei discorsi della Pinetina a settembre. Il tecnico di Piacenza e il suo staff volevano uccidere il campionato, imitando il Napoli di Spalletti, con l’idea di dedicare ogni energia alla Champions da marzo. L’unica strada possibile per ripresentarsi in finale un anno dopo Istanbul passa dal crash test del Metropolitano. Road to Wembley. Un sogno meraviglioso, con lo scudetto in tasca. Ora ci siamo, a patto di eliminare l’Atletico Madrid. Inzaghi parte con un gol di vantaggio. Battendo il Cholo, centrerebbe la centesima vittoria in 148 partite con l’Inter, ma il pareggio per una volta significherebbe impresa", aggiunge il CorSport.