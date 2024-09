"Le prime scene del film, intanto, hanno detto che l’Inter resta un grande classico, il blocco dei campioni della stella continua a schiantare gli avversari come ha fatto tra Lecce e, soprattutto, Atalanta. Qualcuno, vedi Thuram e Lautaro, si è scambiato le parti di attore protagonista e spalla, ma la sceneggiatura non ne ha risentito: c’è materiale per un altro kolossal. Il fatto è che non è ancora finita, e qui arriva il bello: c’è un’altra Inter che si è solo intravista e che spinge per andare in scena. Succederà presto, perché allenatore e dirigenti hanno pianificato un mercato per promuovere l’alternanza ad alto livello e il momento giusto si avvicina: dopo la sosta l’Inter si troverà di fronte Monza, City e Milan in una settimana. Ruotare uomini e risorse diventerà una prassi inevitabile e affascinante allo stesso tempo: nessuno in Serie A può permettersi il lusso di tenere in panchina gente come Frattesi, Zielinski e Taremi. Nessuno compreso Inzaghi, poco incline al turnover negli anni scorsi ma ora deciso a cambiare rotta: li metterà al centro dell’Inter e vedrà l’effetto che fa", riporta La Gazzetta dello Sport.