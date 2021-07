Padovan: “Nandez è duttile. Lui esclude Bellerin. Inzaghi? Scegliere l’Inter…”

Il giornalista ha parlato del mercato del club nerazzurro ma anche dell'approdo del tecnico alla Pinetina

Il giornalista Giancarlo Padovan, su Skysport, ha parlato del mercato dell'Inter e anche della scelta di Inzaghi di accettare il club nerazzurro dopo Conte. «Inter e Milan non si sono ancora rafforzate. I rossoneri hanno perso Calhanoglu e hanno preso calciatori confermati dall'anno scorso. Nandez è giocatore duttile, sa fare tante cose, sa attaccare. Chiaro che lui escluda Bellerin. Non credo che la società interista abbia possibilità e voglia di creare un'alternanza sulla fascia».

-Simone Inzaghi, secondo te è stato più coraggioso o totalmente fiducioso nei propri mezzi per aver accettato di guidare l'Inter dopo Conte?

Penso che lui più che come un rischio l'abbia vista come un'occasione. Allenare la squadra campione d'Italia e che andrà in CL, con delle chance, è un'occasione che si prende. Poi lì ci si misura.