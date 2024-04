Al momento, però, non è stata avanzata nessuna proposta di rinnovo, come scrive Il Giornale: "Dopo lo scudetto, Marotta poggerà le basi per la prossima stagione. Sul tavolo ci sono da tempo i rinnovi di Lautaro e Barella, ma quello probabilmente più importante sarà quello di Simone Inzaghi, cui nessuno finora ha fatto una proposta di rinnovo. In scadenza al giugno 2025, l'allenatore della seconda stella, aspetta. Anche lui ha voglia di riprovare l'avventura in Champions League, soprattutto se per una volta l'estate (come pare) non dovesse privarlo di giocatori importanti. Perché il giocatolo non sempre si potrà ricostruire meglio di quello dell'anno prima".