SM – Rabbia Inzaghi: bastone per scuotere l’Inter, dirigenti d’accordo

L'allenatore nerazzurro ha parlato alla squadra: c'è da trovare una scossa. Non è piaciuto l'approccio alla gara col Torino

Dopo tante carote il bastone. È arrivata - sottolineano anche da SportMediaset - la dura strigliata di Inzaghi alla squadra che non riesce ad essere più quella che era stata a fine 2021. La sua Inter ha raccolto 6 punti nelle ultime 6 gare e ha chiesto un'inversione di marcia, più cattiveria e cinismo ai suoi giocatori, per ritrovare fiducia e certezza nello sprint scudetto. Non ci sono più alibi e bisogna essere più incisivi sotto porta. Il discorso dell'allenatore alla squadra è stato fatto davanti ai dirigenti che appoggiano in pieno la linea del tecnico.