Pippo Inzaghi: “Simone, scelta giusta: fatte cose incredibili alla Lazio”

Le parole del nuovo allenatore del Brescia sulla scelta del fratello di firmare con l'Inter dopo i discorsi sul rinnovo con la Lazio

Filippo Inzaghi approva la scelta del fratello Simone di lasciare la Lazio per allenare l’Inter. Nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico del Brescia, Pippo ha parlato anche della decisione presa dall’attuale allenatore nerazzurro.

Queste le sue parole: "Ci sentiamo e ci consigliamo spesso. Dopo cinque anni arriva un momento in cui o bisogna cambiare dieci giocatori o cambiare l'allenatore. Penso che Simone abbia fatto la scelta giusta, ha fatto qualcosa di incredibile alla Lazio. È contento anche per me, ci sarà da battagliare e soffrire, ma è così".