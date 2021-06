La Stampa – Inzaghi-Inter, i dettagli del contratto. Conferme sul primo rinforzo

L'allenatore è sbarcato a Milano per cominciare a lavorare con la dirigenza nerazzurra al mercato

Si concorda perciò con le versioni degli altri media italiani che hanno messo al centro del mercato nerazzurro la cessione di Hakimi e l'arrivo di altri esterni. Il primo nome è appunto quello del giocatore del Chelsea che anche Conte avrebbe voluto all'Inter. Il club campione d'Europa non aveva mai aperto ad una formula conveniente per i nerazzurri, come ad esempio il prestito. Ma Tuchel lo ha impiegato pochissimo e ora si riapre la pista che porta al giocatore che è in ritiro con la Nazionale di Mancini.