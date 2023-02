Inzaghi ha una convinzione su Lukaku e Lautaro: “E il Toro è pronto ad aiutare Big Rom se…”

Non dividere, ma moltiplicare. Simone Inzaghi ha una ferma convinzione su Lukaku e Lautaro e sui gol che la coppia d'attacco dell'Inter potrebbe riuscire a fare in questa seconda parte di stagione. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Soprattutto se Big Rom gli aprirà gli spazi come successo nella ripresa contro l'Atalanta, quando si sono rivisti sprazzi di LuLa... piena. Non è vero che Lautaro finora ha brillato perché Lukaku era assente: Inzaghi è convinto che quei due insieme non si divideranno i gol, ma moltiplicheranno quelli che finora la squadra ha messo insieme. Perché dialogano alla grande, si completano tecnicamente e non sono affatto egoisti. Certo, adesso è Big Rom ad avere più bisogno di battere il portiere avversario, ma questo lo sa anche l'amico "Lauty" che, se potrà, già lunedì sera al Ferraris lo aiuterà".