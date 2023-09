Libero – Inter, Inzaghi ha sempre creduto in Dumfries: mai stato in discussione

L'esterno olandese si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di stagione, in nerazzurro come in Nazionale

Un inizio di stagione devastante, con l'Inter e con l'Olanda: Denzel Dumfries sta collezionando prestazioni positive in serie, affermandosi come uno dei punti di forza dei nerazzurri e della sua Nazionale. Così scrive Libero: "Dumfries, infatti, sta avendo un inizio di stagione sfavillante e neanche lui ora vuole nascondersi. [...] Questa sua voglia di essere pericoloso in area avversaria è sempre più palese pure in campionato con l'Inter: il 27enne orange nelle prime tre sfide ha segnato un gol (a Cagliari) e fornito un assist (contro il Monza). Domani torna in Italia e si rimetterà a disposizione di mister Inzaghi in vista del derby di sabato.