Dumfries: “L’anno scorso non ho iniziato bene la stagione, ora sì. Ho ancora più fame”

Denzel Dumfries è stato coinvolto in tutti e cinque i gol nelle qualificazioni agli Europei contro Grecia (3-0) e Irlanda (1-2). L'esterno olandese sta attraversando un ottimo momento di forma e Inzaghi può sorridere in vista del derby. "Cerco sempre di essere importante per la squadra. E sono felice e orgoglioso che abbia funzionato bene", ha detto Dumfries dopo la vittoria dell'Olanda sull'Irlanda.