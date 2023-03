Inzaghi, destino segnato? La Stampa: “La sensazione è che salverebbe la panchina solo se…”

"La sconfitta di La Spezia ha riaperto il fuoco delle critiche, inchiodato Simone Inzaghi a un destino che appare ineluttabile: la sensazione è che solo una grande Champions possa salvargli la panchina". Apre così l'articolo de La Stampa in merito all'Inter in vista della sfida contro il Porto.

Inzaghi "sente gli scricchiolii ma non ci bada, i pensieri sono assorbiti dal retour match di Oporto che mette in palio i quarti di finale: prestigio, certo, ma anche 20 milioni di euro che tanto comodo farebbero al presidente Zhang, in viaggio con la squadra", aggiunge poi il quotidiano.