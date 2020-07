Lazio, Inzaghi: “Le sviste arbitrali ci hanno condizionati, dobbiamo essere più forti di tutti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo all’Olimpico, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha recriminato per gli ultimi risultati della squadra, a suo dire influenzati da alcune sfavorevoli decisioni arbitrali nei confronti dei biancocelesti:

“La squadra deve giocare come in passato: non siamo più spensierati come prima, abbiamo delle difficoltà oggettive. Alcune sviste arbitrali ci hanno condizionati, ma dobbiamo essere più forti di tutti e andare avanti. Domani ci attende una gara impegnativa che dovremo affrontare al meglio. Alcune problematiche fisiche ci hanno condizionato Juve battibile? Noi dobbiamo pensare solo alla Lazio e resettare tutto per andare oltre all’emergenza. Giocando ogni due giorni, le prestazioni non possono essere come prima, ma vale anche per le altre squadre. Non siamo neanche stati fortunati con i rigori, ne abbiamo avuti tre contro nelle ultime partite“.