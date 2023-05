F. Inzaghi: “Mio fratello ha preso l’Inter che vendeva. Non piace perché alza poco la voce”

"È molto più bravo di me a far l’allenatore. Lo apprezzo molto. Non è stato un anno facile nonostante sia in semifinale di Champions League, in finale di Coppa Italia e abbia vinto la Supercoppa. A questi livelli ci sono pressioni e non è facile sopportarle. Gli dico di godersi la semifinale. È un traguardo importantissimo, se l’è guadagnata. Poteva essere il Ferguson della Lazio e gliel’avrebbero fatto fare tutta la vita. Si è messo in discussione ed è andato in un grande club che aveva vinto lo scudo e venduto i migliori. Sta facendo un ottimo. Vada avanti. È uno che alza poco la voce e questo non piace in Italia e in Europa. Gli faccio i complimenti".