Milan-Inter, Inzaghi non ha più dubbi: nella sua testa ha scelto la formazione

Le ultime da Sky Sport sulla formazione che il tecnico nerazzurro manderà in campo domani per il derby col Milan

C'è ancora una notte di mezzo e capita che porti consiglio. Ma Simone Inzaghi non sembra averne bisogno. L'allenatore dell' Inter ha ormai in testa chiara la formazione da mandare in campo contro il Milan : secondo quanto riporta l'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, le scelte sono sostanzialmente fatte e difficilmente cambieranno.

Davanti quasi sicura gerarchia, con Lautaro e Dzeko che hanno maggiori possibilità di partire dal primo minuto rispetto a Lukaku. Leggero dubbio a centrocampo, ma Brozovic è in vantaggio su Calhanoglu. Qualche volta è cambiato qualcosa nella rifinitura, ma le idee sembrano essere quelle. Per il resto, davanti a Onana ci saranno ovviamente Darmian , Acerbi e Bastoni , mentre a centrocampo sicuri di un posto sono Mkhitaryan e Barella. Sulle corsie esterne, invece, Dumfries e Dimarco .

Danilo D'Ambrosio è completamente recuperato e andrà in panchina. Buone chance anche per Robin Gosens, che anche oggi ha lavorato col pallone nella rifinitura e spinge per entrare tra i convocati. L'Inter, dopo una lunga ricerca di continuità ed equilibrio, è nelle migliori condizioni possibili per affrontare il Milan e questo fa felice Inzaghi.