I dettagli del confronto del tecnico, come persona informata sui fatti e non indagata, con la squadra mobile che indaga sul caso ultras

Questa mattina i pm dell'inchiesta ultras hanno sentito Simone Inzaghicome persona informata sui fatti. Il suo nome era venuto fuori dagli atti delle inchieste per una richiesta telefonica, ricevuta dall'ex capo della Curva Nord Ferdico, sul numero di biglietti per la finale di Champions a Istanbul. Ulteriori dettagli sul colloquio dell'allenatore dell'Inter con gli investigatori della Squadra Mobile di Mobile arrivano da La Gazzetta dello Sport scrive: "Un incontro durato meno di un'ora nel quale il tecnico ha dovuto chiarire i dettagli del rapporto con i tifosi arrestati".