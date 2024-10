A gianlucarossitv su YouTube, l’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così del lavoro di Simone Inzaghi all'Inter e non soltanto. “Il Napoli non farà troppe rotazioni e arriverà fino in fondo. Perché non ha le coppe e perché Conte è molto bravo, una volta che ha trovato l’assetto, dà un’impronta di gioco ben definito. Il Napoli è la squadra con più certezze rispetto alle altre.