Il Giornale – Inzaghi vuole tutto: così l’Inter punta i 102 punti di Conte

La miglior Inter possibile per la sfida contro il Bologna. E non sarà turnover totale con vista sull’Atletico Madrid mercoledì in Champions League, anzi. Secondo Il Giornale, la squadra nerazzurra vuole espugnare Bologna oggi alle 18. “I rossoblù li hanno messi in difficoltà due volte, ma l’obiettivo di Inzaghi e dell’Inter sono i 102 punti di Conte e della Juve 2014”, si legge sul quotidiano. Mirino puntato dunque su quota 103, per entrare ulteriormente nella storia.