Giornale – Inzaghi, l’Inter non può giocare sempre nello stesso modo. Un altro problema…

Dopo la sconfitta contro il Bologna, l'Inter ieri si è ritrovata alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti. Lì è andato in scena un doppio confronto tra i dirigenti e Inzaghi, prima, e il tecnico con la squadra poi. Adesso è vietato sbagliare, un piazzamento in Champions League è fondamentale. "Domande ovvie, cui bisognerà presto trovare risposte convincenti. Per il momento, giudizi in sospeso: resta tutto legato ai risultati, soprattutto la permanenza di Inzaghi, nella prossima stagione, sulla panchina nerazzurra", sottolinea il Giornale.