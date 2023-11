TS – Per l’Inter importante non perdere: reazione post gol Vlahovic non banale, Inzaghi…

"Aveva raccomandato la squadra di non commettere errori di concentrazione, tuttavia il gol segnato dalla Juventus è stato esattamente la fotocopia di quello arrivato un campionato fa sull’assist Kostic-Rabiot. Il che non ha fatto per nulla piacere a Simone Inzaghi ". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla reazione di Inzaghi dopo il pari dei nerazzurri contro la Juventus.

"Per fortuna sua e dell’Inter Lautaro Martinez ha subito rimesso a posto le cose segnando il 13° gol in altrettante giornate di campionato (ultimo a riuscirci era stato Mauro Icardi). Non è stata per nulla banale la reazione dell’Inter una volta andata sotto, anche perché il rischio sarebbe stato quello di giocare una partita doppiamente fuori casa, dovendo concedere le ripartenze agli avversari. Forse l’Inter poteva fare qualcosa di più nel secondo tempo, ma visti i precedenti a Torino, anche non perdere è stato importante", conclude Tuttosport.