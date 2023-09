CorSera – Inter, Inzaghi evita complicazioni: Lautaro non riposa. Gioca con Thuram dal 1′

"Per evitare complicazioni, Inzaghi dopo l’abbuffata mal digerita di turnover a San Sebastian, fa tirare il fiato a Barella e a Dumfries, lanciando lo scalpitante Frattesi dal primo minuto e riproponendo Darmian in fascia. Il tecnico però rimette subito Calhanoglu al centro dell’Inter e non dà riposo a Lautaro. In attacco prima c’è il Toro, poi vengono gli altri. L’argentino non riposa, casomai uscirà prima se la partita sarà già indirizzata nel verso giusto: è turnover anche questo in fondo, ma al contrario. Marcus Thuram sarà di nuovo titolare dopo l’avvicendamento con Arnautovic nei Paesi Baschi e la partenza sprint in campionato, con 2 gol e 2 assist", scrive il quotidiano.