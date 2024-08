"Genoa sempre anche per Lautaro, che per la settima volta su 7 fa cilecca contro i rossoblù. Nella brutta, anonima partita del Toro sta una delle ragioni della sofferenza interista. Stanco per il lavoro e ancora lontano da una condizione accettabile, Lautaro ha una sola occasione in coda al primo tempo e riesce solo a far fare bella figura a Gollini".