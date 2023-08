Il Giornale – Non si dica Inzaghi obbligato a vincere lo scudetto: questa Inter…

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione, l'Inter si ritrova con ancora alcune lacune in rosa. A tal proposito, Il Giornale prende preventivamente le difese di Simone Inzaghi: "Inzaghi non sta allenando la squadra che quel giorno pensava di avere oggi, a poche ore dal debutto. Si dava per scontato Lukaku, è appena arrivato Arnautovic. Mancava un difensore allora, manca un difensore adesso. Per fortuna sono arrivati almeno i portieri, anche perchè senza, proprio non si può giocare. C'è sempre un vuoto in mezzo al campo, oggi occupato da Sensi, che però resta in vendita fino all'ultimo giorno di mercato. Inzaghi vuole chili e centimetri. Non li avrebbe portati nemmeno Samardzic, ma freschezza e qualità sicuramente sì, però alla fine pare proprio che non se ne faccia niente".